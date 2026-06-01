A+ / A-

Ep506 - Quem Cantou Primeiro?

José da Câmara


Era um gesto de respeito, que ninguém ousava ignorar. Hermínia Silva cantou primeiro e quando Maria Teresa de Noronha quis cantar também, foi pedir autorização à primeira intérprete. Foi assim, que o Fado "Rosa Enjeitada" se tornou ainda mais conhecido. Mais uma história do fado contada por José da Câmara.

Ep506 - Quem Cantou Primeiro?

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresFadistices

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.