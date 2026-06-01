Ep506 - Quem Cantou Primeiro?
• José da Câmara
Era um gesto de respeito, que ninguém ousava ignorar. Hermínia Silva cantou primeiro e quando Maria Teresa de Noronha quis cantar também, foi pedir autorização à primeira intérprete. Foi assim, que o Fado "Rosa Enjeitada" se tornou ainda mais conhecido. Mais uma história do fado contada por José da Câmara.
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