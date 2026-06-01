A Essência
Vinhos de feitoria, um conceito para contrariar o individualismo
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Esta edição começa com o momento actual da Lavradores de Feitoria, que tem na assinatura “Douro Colectivo” o seu manifesto. Depois, descobrimos alguns dos segredos de duas vinhas velhas do Dão, Vinha das Pedras Altas e Centenária Pai d’Aviz, ambas da Casa da Passarella.
No final, deixamos-lhe ainda as nossas sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial.
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.