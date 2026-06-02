​Djavan celebra 50 anos de carreira com concerto em Portugal

Djavan está de regresso a Portugal para celebrar 50 anos de carreira. O músico brasileiro apresenta a 11 de outubro na MEO Arena em Lisboa a digressão “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, um espetáculo construído a partir das canções mais marcantes de uma das discografias mais importantes da MPB (música popular brasileira).

A tour assinala cinco décadas desde o início da trajetória de Djavan, que arrancou em 1976 com o lançamento de “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”. Desde então, o cantor, compositor e músico alagoano tornou-se uma das vozes mais reconhecíveis da música brasileira, autor de temas que continuam a atravessar gerações.

O concerto em Portugal - a 11 de Outubro na MEO Arena - faz parte de uma digressão que passa pelo Brasil, pela Europa e pela América Latina, com um espetáculo pensado para revisitar os maiores sucessos de todas as fases da carreira de Djavan.

No alinhamento estão previstas pelo menos 25 canções, incluindo clássicos como “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.

Em palco, Djavan apresenta-se na voz, violão e guitarra, acompanhado por uma banda formada por Felipe Alves na bateria, Marcelo Mariano no baixo, Torcuato Mariano na guitarra, Paulo Calasans no piano, Renato Fonseca no teclado, Jessé Sadoc no trompete, Marcelo Martins no saxofone tenor e Rafael Rocha no trombone.

A direção artística da digressão é de Gringo Cardia, com desenho de luz e direção de fotografia de Césio Lima, direção de iluminação de Mari Pitta e programação e operação de luz de Sérgio Almeida.

“Djavanear 50 anos. Só sucessos” promete ser uma celebração da música, da palavra e da voz única de Djavan, numa noite feita de canções que todos sabemos cantar.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.

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