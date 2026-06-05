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Ep508 - Desafiar Convenções

José da Câmara


Todo o álbum desafia o que há de mais tradicional no fado. Mas, não deixou se ser um grande sucesso. E de todos os temas destaca-se "Desfado". A ousadia de Ana Moura que deu que falar e lhe conquistou muitos aplausos. É sobre este Fado que é um Desfado, que fala José da Câmara, em mais um episódio de Fadistices.

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