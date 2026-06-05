Resumo de 05 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A Joana deu-nos conhecer um pouco melhor Vila Franca de Xira através de João Melo que por acaso nada sabe sobre Vila Franca de Xira. Os melhores momentos do Buraca Radio Show e a nostalgia de como eram os aniversários de crianças nos anos 80.
Edições AnterioresAs Três da Manhã
03 jun, 2026
Resumo de 03 de Junho de 2026
02 jun, 2026
Resumo de 02 de Junho de 2026
01 jun, 2026
Resumo de 1 de junho de 2026
29 mai, 2026
Resumo de 29 de Maio de 2026
Comentários