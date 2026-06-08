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Ep509 - Um Sentimento Intenso

José da Câmara


A saudade é uma das expressões mais profundas da cultura portuguesa. Um sentimento intenso, presente em muitos fados, traduz emoções que vão da nostalgia ao desejo de reencontro. António Pelarigo cantou-a de forma memorável em "Das Saudades Tenho Medo".

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