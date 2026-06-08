A Essência
No berço do Alvarinho
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Esta edição d´A Essência é totalmente dedicada a Monção e Melgaço, que tem no vinho uma vocação antiga. Vamos perceber a sua diferença, entrar no berço do Alvarinho e conhecer uma realidade que aponta já outros caminhos.
Terminamos com as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial!
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.
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25 mai, 2026
Vinho Madeira e maçãs
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