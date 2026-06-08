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Resumo de 08 de Junho de 2026

Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques


No programa de hoje, e para quem tinha dúvidas, confirmou-se a versatilidade das Três da Manhã. Inês Lopes Gonçalves selecionou cromos do Mundial para trocas, Joana Marques foi a um evento de Numeiro e Ana Galvão regressou ao “Bar da TV”, em mais um episódio da “Analógica”.

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