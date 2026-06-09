Mickael Carreira: “Hoje sinto mais nervos antes dos concertos do que sentia aos 20 anos”

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“Eu lembro-me que o meu pai passava muito tempo fora em concertos e nós estávamos lá com a nossa mãe.” Filho de Tony Carreira, Mickael recordou uma infância passada entre digressões, camarins e viagens constantes. Disse que cresceu habituado a ver o pai em palco e que isso acabou por tornar a música uma coisa natural dentro de casa. Ainda assim, garante que nunca sentiu pressão direta para seguir carreira artística. A ligação aconteceu de forma espontânea e muito cedo começou também a experimentar o ambiente dos concertos. “Aos 15 anos subi ao Olympia… estava mal, muito mal, mas estava lá.” Um dos primeiros grandes momentos aconteceu precisamente em Paris, no Olympia, quando ainda era adolescente. Hoje olha para esses vídeos e admite que ainda estava muito longe de ser o artista que queria ser, mas reconhece que aquela fase foi essencial para aprender a lidar com palco, público e exposição. Em 2006 lançou o primeiro disco e o impacto foi imediato. Mickael explicou que o sucesso apareceu muito depressa e que, durante bastante tempo, sentiu que tudo acontecia a uma velocidade difícil de acompanhar. Concertos, televisão, entrevistas, discos de ouro e uma rotina intensa passaram rapidamente a fazer parte da vida dele. “Hoje em dia sinto mais ansiedade antes dos concertos.” Apesar da experiência acumulada, garante que os nervos nunca desapareceram. Pelo contrário. Hoje sente muito mais responsabilidade antes de subir ao palco, especialmente em salas maiores ou concertos importantes. Explicou que agora pensa muito mais na expectativa das pessoas e no peso que cada espetáculo pode ter para quem vai assistir.

“Hoje já não me faz sentido querer conquistar o mercado latino.” A conversa passou também pela fase internacional da carreira, sobretudo pelo período em que tentou crescer no mercado latino. Mickael lembrou viagens constantes para Miami, México ou Colômbia e colaborações com artistas internacionais, numa fase em que chegou a passar longos períodos fora de Portugal. O cantor admite que essa prioridade mudou completamente nos últimos anos. A chegada dos filhos alterou a forma como organiza a vida pessoal e profissional. Hoje prefere passar mais tempo em Portugal e ter uma rotina mais próxima da família. “Quando fecho a porta de casa, quero desligar.” Mickael falou várias vezes da Beatriz e do Gabriel e contou que hoje é muito mais caseiro do que era há alguns anos. Disse até que evita ter estúdio em casa precisamente para conseguir separar trabalho e vida familiar. Ao longo da conversa percebeu-se também uma mudança clara na forma como olha para a carreira. Mickael explicou que atualmente procura equilíbrio e tranquilidade, em vez daquela necessidade constante de estar sempre a conquistar mais espaço ou mais mercados. “Discutíamos muito… hoje damos conselhos um ao outro.” Houve também espaço para falar da relação com David Carreira. Mickael descreveu uma relação típica entre irmãos muito próximos em idade: muitas discussões durante a adolescência, competição natural e fases em que eram “cão e gato”. Hoje, garante, existe uma relação muito mais madura e próxima.

“Às vezes as músicas precisam de tempo para acontecer.” Musicalmente, revelou que o novo álbum vai trazer sonoridades diferentes daquilo que tem feito nos últimos anos. Disse que está cada vez mais ligado a influências flamenco e gypsy, sem abandonar totalmente o lado pop que sempre marcou a carreira. Um dos exemplos recentes é “Difícil Demais”, tema gravado com Nininho Vaz Maia. Mickael explicou que a música chegou a ser escrita durante a pandemia, mas acabou por ficar guardada até surgir a produção certa. “Hoje vejo miúdos no programa e lembro-me muito de mim.” A experiência no The Voice Portugal também entrou naturalmente na conversa. Mentor há mais de uma década, Mickael recordou vários artistas que passaram pela sua equipa. Disse que o programa lhe deu uma perspetiva completamente diferente sobre talento, pressão e responsabilidade, até porque acompanha muitos concorrentes numa fase muito delicada da vida deles.