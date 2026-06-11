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Ep510 - O que é o Cais do Sodré

José da Câmara


No final dos anos 70, Paco Bandeira e Eduardo Olímpio transformaram o Cais do Sodré em fado. Rodrigo deu voz ao tema e fez dele um dos maiores êxitos da sua carreira. Décadas depois, "Cais do Sodré" continua a emocionar quem o ouve e a retratar um dos bairros mais emblemáticos de Lisboa.

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