Ep510 - O que é o Cais do Sodré
• José da Câmara
No final dos anos 70, Paco Bandeira e Eduardo Olímpio transformaram o Cais do Sodré em fado. Rodrigo deu voz ao tema e fez dele um dos maiores êxitos da sua carreira. Décadas depois, "Cais do Sodré" continua a emocionar quem o ouve e a retratar um dos bairros mais emblemáticos de Lisboa.
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