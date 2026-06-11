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Apoio Renascença

Rock n´ Law. Música, solidariedade e advocacia

Marina Duarte


Um evento para ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria na recuperação do quartel.

É com o lema “A música junta o que a tempestade levou!” que arranca a 16ª edição do Rock n’ Law, um evento solidário que junta música e advocacia.

A solidariedade e a música são fáceis de perceber, mas onde entra a advocacia?
Para quem não conhece o evento, o Rock n’ Law pretende juntar a comunidade jurídica e a sociedade civil ao redor de causas que tenham impacto social.
Mais de uma dezena de bandas, constituídas por membros de várias sociedades de advogados, vão fazer-se ouvir dia 25 de junho, no Lust in Rio, em Lisboa.


Este ano, o evento propõe uma versão sunset para todos os que queiram participar e ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. O objetivo final é “apoiar a recuperação das infraestruturas e viaturas afetadas pelas calamidades deste inverno, nomeadamente pela tempestade Kristin.”

Para participar no evento só tem de fazer a sua contribuição, 25€, AQUI mesmo.


Este é um evento com apoio Renascença e que tem as seguintes sociedades promotoras:
Abreu Advogados; CMS; Cuatrecasas; DLA Piper - ABBC; Eversheds Sutherland; Garrigues; Gómez – Acebo & Pombo; Linklaters; Morais Leitão; PLMJ Advogados; SRS Legal; Sérvulo & Associados; Uría Menéndez e Vieira de Almeida.

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