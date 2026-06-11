Apoio Renascença
Rock n´ Law. Música, solidariedade e advocacia
Um evento para ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria na recuperação do quartel.
É com o lema “A música junta o que a tempestade levou!” que arranca a 16ª edição do Rock n’ Law, um evento solidário que junta música e advocacia.
Este ano, o evento propõe uma versão sunset para todos os que queiram participar e ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. O objetivo final é “apoiar a recuperação das infraestruturas e viaturas afetadas pelas calamidades deste inverno, nomeadamente pela tempestade Kristin.”
Este é um evento com apoio Renascença e que tem as seguintes sociedades promotoras:
Abreu Advogados; CMS; Cuatrecasas; DLA Piper - ABBC; Eversheds Sutherland; Garrigues; Gómez – Acebo & Pombo; Linklaters; Morais Leitão; PLMJ Advogados; SRS Legal; Sérvulo & Associados; Uría Menéndez e Vieira de Almeida.