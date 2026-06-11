Resumo de 11 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A Ana quer saltar o portão da própria casa, a equipa está viciada em trocar cromos do Mundial, as crianças ensinam a pedir dias de férias ao chefe, a Tia Bli irrompe pelo estúdio quando ouve o Extremamente Desagradável sobre a família Patrocínio e ouvimos em exclusivo as canções das Murchas de Lisboa
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