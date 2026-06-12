Resumo de 12 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A Ana vai às marchas e pede ajuda para ir à casa de banho, o Pedro tem finalmente carta de condução, o Nico acha que a mãe é irresponsável, o trânsito é dado por uma imitação de Gonçalo Uva e anunciamos o festival de música a que ninguém vai.
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