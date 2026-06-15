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Ep512 - Tocar de Ouvido

José da Câmara


Viveu no início do século XX, mas continua a ser uma das grandes referências do fado. Era conhecido pelo nome de Armandinho, tocava guitarra portuguesa como ninguém e era compositor. Curiosamente, não sabia ler nem escrever e tocava de ouvido. Ou seja, tinha um talento inato para o fado. É sobre ele este episódio de fadistices.

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