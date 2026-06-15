A Essência
Porto Vintage e Encruzado
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Esta edição começa com os Porto Vintage 2024 da Quinta do Noval, uma colheita de luxo onde não falta o ícone Noval Nacional. Depois, é no Dão que paramos para conhecer um projecto recente, Lusus, onde a casta Encruzado tem primazia.
Terminamos com as sugestões da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial.
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.