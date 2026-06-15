​The Invisible Tuba: jazz, imigração e uma ponte entre Lisboa e Nova Orleães

Nasceram de uma jam session no bar-livraria "Menina e Moça", em Lisboa, e transformaram-se numa banda onde cabe Portugal, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Venezuela. Os The Invisible Tuba trouxeram ao programa uma conversa sobre jazz, imigração, identidades musicais e sobre a forma como Lisboa se tornou ponto de encontro para músicos de diferentes origens.

A banda prepara-se agora para um concerto especial: no dia 6 de julho, às 21h, no Titanic Sur Mer, em Lisboa, os The Invisible Tuba fazem a primeira parte dos Tuba Skinny, uma das grandes referências mundiais do jazz tradicional e do blues de Nova Orleães.

Nesta conversa com Carla Rocha, há histórias de estrada, instrumentos, sotaques diferentes, muitos risos e a certeza de que a música continua a ser uma das formas mais bonitas de juntar o mundo e pessoas de origens diferentes no mesmo palco.



