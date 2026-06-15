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Teresinha Landeiro: “Tudo tem um bocadinho de poesia”
• 13 junho 2026 Carlos Bastos (Realizador)
A Teresinha Landeiro falou com o Carlos Bastos sobre o novo disco “Será que lhe descobres a poesia?”, da infância marcada pelos avós, Capitães de Abril, da noite improvável em que cantou numa casa de fados aos 12 anos e da forma como continua a defender a tradição sem fechar o fado ao mundo. Entre memória, palavra, pintura e palco, ficou a ideia de uma artista que escreve para perceber melhor o que a rodeia.
“Se eu aqui estou hoje a conversar contigo, foi graças ao meu avô, que me ensinou a cantar.”
A conversa começou nas raízes familiares. Teresinha Landeiro recordou os dois avós, ambos Capitães de Abril, vizinhos, amigos de vida inteira e figuras muito presentes na sua formação. Um ensinou-a a cantar. O outro marcou-a pelos valores firmes, pela generosidade e pela forma como tratava os outros. Daí ficaram-lhe ideias que ainda reconhece em si: lealdade, cuidado com os amigos, educação, resiliência e essa noção de que há amizades que atravessam uma vida inteira.
“Sou muito teimosa, sempre fui.”
A imagem de criança calma convive, afinal, com uma teimosia forte. Teresinha contou que essa característica aparecia sobretudo quando estudava com o pai. Ele era muito bom a matemática e fisicoquímica, mas as explicações entre pai e filha nem sempre corriam bem. A certa altura, para preservar a paz familiar, foi preciso arranjar uma explicadora. Hoje, ela olha para essa teimosia como uma força boa, a vontade de chegar lá, de provar que consegue, seja na música, na cozinha ou noutra área qualquer.
“Consigo perceber que é (uma história) um bocadinho inusitada.”
Aos 12 anos, a mãe levou-a à Casa de Linhares para ouvir Ana Moura. Teresinha foi como fã e acabou a cantar nessa mesma noite. Hoje percebe a improbabilidade da história: uma criança sem raízes familiares no fado, apaixonada por aquele universo, a entrar numa casa de fados e a encontrar figuras como Jorge Fernando, Raquel Tavares e Celeste Rodrigues. Na altura não teve consciência da dimensão daquela noite. Sentiu apenas que pertencia àquele lugar.
“Fui forçada pela minha idade a procurar letras que eu entendesse.”
Como começou a cantar muito nova, muitas letras do fado pareciam distantes da sua idade. A solução foi escrever. Aos 13 anos, começou a criar textos que pudesse defender em palco. Hoje admite que talvez tenha sido também uma estratégia, uma forma de dizer: “se fui eu que escrevi, então entendo”. Mas dessa necessidade nasceu uma parte essencial da sua identidade artística. Teresinha diz mesmo que não existe sem escrever.
“As casas de fado ensinam-nos não só a cantar e a tocar, mas também o que é o fado.”
Depois a conversa entrou na Mesa de Frades, onde Teresinha começou muito nova. Para ela, uma casa de fados ensina coisas que nenhum outro palco ensina: cruzar-se com fadistas e músicos, ouvir conversas, fazer perguntas, perceber os modos de cantar, tocar e viver o fado. Até uma noite passada só a conversar pode ser, nas suas palavras, uma das noites mais fadistas.
“Não há necessidade de ter medo da palavra tradição.”
Teresinha defende o fado tradicional sem o tratar como peça de museu. Explica que, no fado, o tradicional está ligado a melodias sem refrão, que se repetem e permitem a cada fadista colocar a sua letra e o seu estilo. Para ela, tradição não é ficar preso ao passado. É preservar linguagem, essência e identidade. Também distingue fado tradicional de fado conhecido, duas coisas que muitas vezes se confundem.
“O fado exige atenção, exige tempo, exige silêncio.”
Num mundo de redes sociais, pressa e pouca concentração, Teresinha reconhece que o fado pede uma disponibilidade diferente. Não é música para passar distraidamente nem para agradar a toda a gente. Exige parar, ouvir a letra, escutar a música e aceitar a intensidade. Mesmo assim, acredita que essa força chega a públicos muito diferentes. Muitos turistas não entendem português, mas emocionam-se na mesma. “Entendem tudo e não entendem nada”, diz ela.
“Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a música brasileira.”
Fora do fado, a música brasileira ocupa um lugar especial. Cresceu a ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia em casa, e reconhece nesses artistas uma liberdade enorme no uso da palavra. Admira a forma como conseguem falar de tudo, com graça, profundidade e versatilidade. Também olha para o flamenco como um território próximo do fado, pela emoção, pelas entranhas e pela ligação aos lugares e às pessoas.
“Tudo tem poesia.”
O novo disco chama-se “Será que lhe descobres a poesia?” e a pergunta, diz Teresinha, serve para várias situações. No sentido mais direto, nasce de uma história de amor: se eu mostrar o meu coração, será que queres descobrir-lhe a poesia? Mas a ideia é mais ampla. As relações, as paisagens, os quadros, tudo pode ter beleza escondida. O álbum nasce precisamente dessa vontade de olhar melhor para o que existe à volta.
“O Alfredo Luz fez-me escrever em momentos em que às vezes não tinha nada para dizer.”
Todas as canções do disco partem de quadros de Alfredo Luz. A pintura deu-lhe histórias, cores, imagens e temas que talvez não surgissem sozinhos. Para acompanhar essa diversidade, convidou compositores muito diferentes, como António Zambujo, Marcelo Camelo, Mimi Froes e Luísa Sobral. O resultado é um disco com várias linguagens, mas sempre guiado pela mesma procura: comunicar o fado às novas gerações, atualizar palavras, abrir caminho sem perder a raiz.
“Eu gosto mesmo muito de estar em palco.”
Depois de quatro discos, casas de fado, Festival da Canção e concertos internacionais, Teresinha diz que o palco já não a assusta. As borboletas continuam, mas são boas. São sinal de respeito por quem está na sala e pela música que vai ser entregue. No Grande Auditório do CCB, uma sala que desejava muito fazer, esperava sentir pânico. Sentiu antes familiaridade. Talvez porque, como no fado, há lugares que parecem estar à espera de nós.