Teresinha Landeiro: “Tudo tem um bocadinho de poesia”

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“Se eu aqui estou hoje a conversar contigo, foi graças ao meu avô, que me ensinou a cantar.” A conversa começou nas raízes familiares. Teresinha Landeiro recordou os dois avós, ambos Capitães de Abril, vizinhos, amigos de vida inteira e figuras muito presentes na sua formação. Um ensinou-a a cantar. O outro marcou-a pelos valores firmes, pela generosidade e pela forma como tratava os outros. Daí ficaram-lhe ideias que ainda reconhece em si: lealdade, cuidado com os amigos, educação, resiliência e essa noção de que há amizades que atravessam uma vida inteira. “Sou muito teimosa, sempre fui.” A imagem de criança calma convive, afinal, com uma teimosia forte. Teresinha contou que essa característica aparecia sobretudo quando estudava com o pai. Ele era muito bom a matemática e fisicoquímica, mas as explicações entre pai e filha nem sempre corriam bem. A certa altura, para preservar a paz familiar, foi preciso arranjar uma explicadora. Hoje, ela olha para essa teimosia como uma força boa, a vontade de chegar lá, de provar que consegue, seja na música, na cozinha ou noutra área qualquer.

“Consigo perceber que é (uma história) um bocadinho inusitada.” Aos 12 anos, a mãe levou-a à Casa de Linhares para ouvir Ana Moura. Teresinha foi como fã e acabou a cantar nessa mesma noite. Hoje percebe a improbabilidade da história: uma criança sem raízes familiares no fado, apaixonada por aquele universo, a entrar numa casa de fados e a encontrar figuras como Jorge Fernando, Raquel Tavares e Celeste Rodrigues. Na altura não teve consciência da dimensão daquela noite. Sentiu apenas que pertencia àquele lugar. “Fui forçada pela minha idade a procurar letras que eu entendesse.” Como começou a cantar muito nova, muitas letras do fado pareciam distantes da sua idade. A solução foi escrever. Aos 13 anos, começou a criar textos que pudesse defender em palco. Hoje admite que talvez tenha sido também uma estratégia, uma forma de dizer: “se fui eu que escrevi, então entendo”. Mas dessa necessidade nasceu uma parte essencial da sua identidade artística. Teresinha diz mesmo que não existe sem escrever. “As casas de fado ensinam-nos não só a cantar e a tocar, mas também o que é o fado.” Depois a conversa entrou na Mesa de Frades, onde Teresinha começou muito nova. Para ela, uma casa de fados ensina coisas que nenhum outro palco ensina: cruzar-se com fadistas e músicos, ouvir conversas, fazer perguntas, perceber os modos de cantar, tocar e viver o fado. Até uma noite passada só a conversar pode ser, nas suas palavras, uma das noites mais fadistas.

“Não há necessidade de ter medo da palavra tradição.” Teresinha defende o fado tradicional sem o tratar como peça de museu. Explica que, no fado, o tradicional está ligado a melodias sem refrão, que se repetem e permitem a cada fadista colocar a sua letra e o seu estilo. Para ela, tradição não é ficar preso ao passado. É preservar linguagem, essência e identidade. Também distingue fado tradicional de fado conhecido, duas coisas que muitas vezes se confundem. “O fado exige atenção, exige tempo, exige silêncio.” Num mundo de redes sociais, pressa e pouca concentração, Teresinha reconhece que o fado pede uma disponibilidade diferente. Não é música para passar distraidamente nem para agradar a toda a gente. Exige parar, ouvir a letra, escutar a música e aceitar a intensidade. Mesmo assim, acredita que essa força chega a públicos muito diferentes. Muitos turistas não entendem português, mas emocionam-se na mesma. “Entendem tudo e não entendem nada”, diz ela. “Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a música brasileira.” Fora do fado, a música brasileira ocupa um lugar especial. Cresceu a ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia em casa, e reconhece nesses artistas uma liberdade enorme no uso da palavra. Admira a forma como conseguem falar de tudo, com graça, profundidade e versatilidade. Também olha para o flamenco como um território próximo do fado, pela emoção, pelas entranhas e pela ligação aos lugares e às pessoas.

Teresinha Landeiro, Sem Pensar Duas Vezes