Resumo de 16 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A Inês inveja a horta da Ana porque só tem umas "estúpidas de umas gerberas", entrevistamos uma senhora que cai em esgotos e fala com tartarugas-ninja e a equipa vai à loucura com as más notícias no Copo Meio Cheio.
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