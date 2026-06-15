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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 15 de Junho

Isabel Figueiredo


Já no final da sua visita a Espanha, o Papa Leão 14, falou com corajosa clareza sobre o drama dos migrantes

Bom dia, 15 de Junho

Bom dia. Já no final da sua visita a Espanha, o Papa Leão 14, falou com corajosa clareza sobre o drama dos migrantes: “Quero dirigir uma palavra clara a quem se aproveita do desespero; a quem organiza rotas da morte, trafica pessoas, retém documentos, explora trabalhadores, ameaça mulheres, engana famílias e transforma o sofrimento alheio num negócio. Parai. Convertei-vos”. E acrescentou: “Por cada vida perdida, cada família enganada, cada corpo subjugado, cada mulher ameaçada, cada trabalhador explorado, tereis de comparecer perante a justiça divina.”…

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