Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 15 de Junho
• Isabel Figueiredo
Já no final da sua visita a Espanha, o Papa Leão 14, falou com corajosa clareza sobre o drama dos migrantes
Bom dia. Já no final da sua visita a Espanha, o Papa Leão 14, falou com corajosa clareza sobre o drama dos migrantes: “Quero dirigir uma palavra clara a quem se aproveita do desespero; a quem organiza rotas da morte, trafica pessoas, retém documentos, explora trabalhadores, ameaça mulheres, engana famílias e transforma o sofrimento alheio num negócio. Parai. Convertei-vos”. E acrescentou: “Por cada vida perdida, cada família enganada, cada corpo subjugado, cada mulher ameaçada, cada trabalhador explorado, tereis de comparecer perante a justiça divina.”…
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