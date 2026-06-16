Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 16 de Junho
• Isabel Figueiredo
As palavras do Papa Leão, ao longo da sua visita de sete dias a Espanha, merecem uma continuada reflexão
Bom dia. As palavras do Papa Leão, ao longo da sua visita de sete dias a Espanha, merecem uma continuada reflexão. Perante a realidade dos migrantes o Papa disse: “Uma consciência humana, e ainda mais uma consciência cristã, não pode permanecer indiferente diante das vítimas dos naufrágios e da falta de ajuda, diante desses cemitérios do mar. Cada vida perdida nestas rotas é um fracasso para a família humana”. E acrescentou: “Existe também um naufrágio silencioso após a chegada: encontrar-se sozinho numa cidade, sem língua, sem laços, sem trabalho, sem confiança e exposto àqueles que se aproveitam da vulnerabilidade. Integrar é impedir esse segundo naufrágio”.