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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 17 de Junho

Isabel Figueiredo


Em Barcelona, o Papa Leão 14 visitou um centro penitenciário. As suas palavras foram de sinal de uma imensa humanidade

Bom dia, 17 de Junho

Bom dia. Em Barcelona, o Papa Leão 14 visitou um centro penitenciário. As suas palavras foram de sinal de uma imensa humanidade. Disse o Papa: “O Senhor permite-nos a todos recomeçar sempre, pois ser humano e ser cristão não consiste em não cometer erros, mas sim em crescer na capacidade de se converter, arrepender, emendar e, acima de tudo, de se reconciliar e perdoar” (…) “Não existe, portanto, nenhuma situação que faça com que o Senhor desvie o seu olhar de nós. É uma verdade consoladora que nos acompanha em todos os momentos e nos lembra como o seu amor misericordioso está sempre acima do bem ou do mal que tenhamos feito”, e terminou com uma afirmação que pode ser acolhida por todos: “Deus ama-te tal como és, mas sonha-te ainda melhor”.

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