Pe Vítor Gonçalves
Bom dia, 18 de Junho
• Isabel Figueiredo
Na sua visita a Barcelona, o Papa Leão 14 visitou uma zona da cidade marcada pela pobreza e pela exclusão social
Bom dia. Na sua visita a Barcelona, o Papa Leão 14 visitou uma zona da cidade marcada pela pobreza e pela exclusão social. Foi ali que o Papa falou sobre o abandono de tantos idosos no tempo em que vivemos. Disse-nos o Papa: “É isso que Jesus quer que façamos: cuidar e acompanhar os nossos avós na sua velhice, tal como eles, um dia, cuidaram de nós. Não permitamos que a solidão e o abandono se normalizem na vida dos idosos. Isso é muito triste.” E ao referir-se à indiferença perante os mais pobres, o Papa partilhou: Parece ter-se perdido o sentido da dignidade sagrada do ser humano” …
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