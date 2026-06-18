A+ / A-

Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 18 de Junho

Isabel Figueiredo


Na sua visita a Barcelona, o Papa Leão 14 visitou uma zona da cidade marcada pela pobreza e pela exclusão social

Bom dia, 18 de Junho

Bom dia. Na sua visita a Barcelona, o Papa Leão 14 visitou uma zona da cidade marcada pela pobreza e pela exclusão social. Foi ali que o Papa falou sobre o abandono de tantos idosos no tempo em que vivemos. Disse-nos o Papa: “É isso que Jesus quer que façamos: cuidar e acompanhar os nossos avós na sua velhice, tal como eles, um dia, cuidaram de nós. Não permitamos que a solidão e o abandono se normalizem na vida dos idosos. Isso é muito triste.” E ao referir-se à indiferença perante os mais pobres, o Papa partilhou: Parece ter-se perdido o sentido da dignidade sagrada do ser humano” …

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresBom Dia

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.