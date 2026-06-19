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Pe Vítor Gonçalves

Bom dia, 19 de Junho

Isabel Figueiredo


“A sociedade em que vivemos é dominada pela lógica do desempenho e da competição, pelo que a força é concebida como exibição de poder e tende a degenerar em abuso de poder”

Bom dia, 19 de Junho

Bom dia. “A sociedade em que vivemos é dominada pela lógica do desempenho e da competição, pelo que a força é concebida como exibição de poder e tende a degenerar em abuso de poder”… este alerta do Papa Leão 14, dirigido aos participantes de um encontro sobre a Pastoral dos Idosos, em Roma, pode ser feito a muitos de nós, que convivemos tantas vezes com este tipo de questões… o esforço será sempre o de saber como reagir, sem nunca desistir de quem se encontra mais frágil ou vulnerável.

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