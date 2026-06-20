Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 20 de Junho
• Isabel Figueiredo
Amar e ser amado, dar e receber. Palavras tantas vezes evitadas porque podem soar a tiradas românticas ou poéticas… mas foi o Papa Leão 14 que as afirmou
Bom dia. Amar e ser amado, dar e receber. Palavras tantas vezes evitadas porque podem soar a tiradas românticas ou poéticas… mas foi o Papa Leão 14 que as afirmou, sem hesitação, numa mensagem recente que deixou aos participantes de um encontro sobre Idosos, em Roma. Disse o Papa: “O valor de uma existência não se mede com o critério da eficiência ou da autossuficiência, mas com base na capacidade de amar e de se deixar amar, de dar e de receber” …
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