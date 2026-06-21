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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 21 de Junho


Não ter receio da frontalidade das palavras e da clareza do pensamento é uma qualidade que se vai tornando rara

Bom dia. Não ter receio da frontalidade das palavras e da clareza do pensamento é uma qualidade que se vai tornando rara. Mas quando escutamos alguém assim, a vida ganha novo sabor. Num encontro recente sobre a vida dos idosos, o Papa Leão 14 escreveu: “Cada vez mais, na vida quotidiana, encontram-se sinais de uma mentalidade que confunde a força com a prepotência e a mansidão com a fraqueza”…

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