Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 22 de Junho
• Isabel Figueiredo
“O mundo de hoje, com seus muitos medos e preocupações, tensões e guerras, manifesta uma necessidade cada vez mais urgente de paz no coração das pessoas e dos povos.”
Bom dia. “O mundo de hoje, com seus muitos medos e preocupações, tensões e guerras, manifesta uma necessidade cada vez mais urgente de paz no coração das pessoas e dos povos.” Quem o afirma é o Papa Leão 14, e quantos de nós não sentimos precisamente esta urgência da Paz, ao sermos confrontados diariamente com imagens de guerra e destruição? Mas também sabemos que podemos construir a Paz à nossa volta, entre amigos e família, colegas de trabalho e vizinhos. Começar por aqui, são passos certos no caminho da Paz.
Edições AnterioresBom Dia
21 jun, 2026
Bom dia, 21 de Junho
20 jun, 2026
Bom dia, 20 de Junho
19 jun, 2026
Bom dia, 19 de Junho
18 jun, 2026
Bom dia, 18 de Junho
17 jun, 2026
Bom dia, 17 de Junho
Comentários