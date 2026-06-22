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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 22 de Junho

Isabel Figueiredo


“O mundo de hoje, com seus muitos medos e preocupações, tensões e guerras, manifesta uma necessidade cada vez mais urgente de paz no coração das pessoas e dos povos.”

Bom dia, 22 de Junho

Bom dia. “O mundo de hoje, com seus muitos medos e preocupações, tensões e guerras, manifesta uma necessidade cada vez mais urgente de paz no coração das pessoas e dos povos.” Quem o afirma é o Papa Leão 14, e quantos de nós não sentimos precisamente esta urgência da Paz, ao sermos confrontados diariamente com imagens de guerra e destruição? Mas também sabemos que podemos construir a Paz à nossa volta, entre amigos e família, colegas de trabalho e vizinhos. Começar por aqui, são passos certos no caminho da Paz.

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