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Rock in Rio Lisboa - Palco Renascença

Xutos e Maninho no Palco Renascença


Os Curadores do Palco Music Valley no Legends Day, Xutos e Pontapés, revelaram um pouco sobre o espectáculo que estão a preparar. Quem também esteve à conversa com José Coimbra foi Maninho, que se estreia nesta edição do Rock In Rio Lisboa.

Xutos e Maninho no Palco Renascença

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