Rock in Rio Lisboa - Palco Renascença
Xutos e Maninho no Palco Renascença
Os Curadores do Palco Music Valley no Legends Day, Xutos e Pontapés, revelaram um pouco sobre o espectáculo que estão a preparar. Quem também esteve à conversa com José Coimbra foi Maninho, que se estreia nesta edição do Rock In Rio Lisboa.
Edições AnterioresRock in Rio Lisboa - Palco Renascença
01 jun, 2026
Nena no Palco Renascença
22 mai, 2026
Tara Perdida no Palco Renascença
18 mai, 2026
Calema no Palco Renascença
08 mai, 2026
UHF no Palco Renascença
Comentários