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Ep513 - A Paixão Pela Guitarra

José da Câmara


Neste episódio de Fadistices, José da Câmara continua a falar daqueles artistas que fizeram da Guitarra de Fado a sua paixão. É o caso de Arménio de Melo. Desde a infância que aprendeu a tocar e ao longo da vida aprimorou a técnica e introduziu algumas alterações nas escalas, na afinação e até na forma de tocar.

Ep513 - A Paixão pela Guitarra

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