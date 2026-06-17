Ep513 - A Paixão Pela Guitarra
• José da Câmara
Neste episódio de Fadistices, José da Câmara continua a falar daqueles artistas que fizeram da Guitarra de Fado a sua paixão. É o caso de Arménio de Melo. Desde a infância que aprendeu a tocar e ao longo da vida aprimorou a técnica e introduziu algumas alterações nas escalas, na afinação e até na forma de tocar.
Edições AnterioresFadistices
15 jun, 2026
Ep512 - Tocar de Ouvido
12 jun, 2026
Ep511 - O Fado Hilário
11 jun, 2026
Ep510 - O que é o Cais do Sodré
08 jun, 2026
Ep509 - Um Sentimento Intenso
Comentários