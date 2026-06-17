Resumo de 17 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Emissão Especial conjunta com RFM, Mega Hits, Comercial, M80 e Cidade FM em direto da Cidade do Futebol. As Rádios Nacionais uniram-se para apoiar a nossa Seleção que tem hoje o seu primeiro jogo no Mundial de Futebol em Houston nos Estado Unidos.
Edições AnterioresAs Três da Manhã
16 jun, 2026
Resumo de 16 de Junho de 2026
15 jun, 2026
Resumo de 15 de Junho de 2026
12 jun, 2026
Resumo de 12 de Junho de 2026
11 jun, 2026
Resumo de 11 de Junho de 2026
Comentários