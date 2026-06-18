Resumo de 18 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Arrombaram a porta do quarto do hotel do nosso repórter, a Ana não ficou com os Tintins do Markl, inventámos a canção ``Um Congo, um Congo´´ e a Tia Bli foi à Feira do Livro para ter livros assinados, mas perdeu os autores.
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