Resumo de 19 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
O nosso jornalista nos EUA tem um encontro com cães pisteiros, a Joana está comovida com os elogios de Gustavo Santos ao seu físico e há briga brega no chinquilho e comprimidos de feminismo no Buraca Radioshow
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