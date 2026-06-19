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Carla Rocha Entrevista

“RENT” está de volta com Sissi Martins para nos lembrar que o amor é o principal

Carla Rocha, Ana Marta Domingues (Produção)


O musical que marcou a Broadway regressa aos palcos portugueses numa versão cantada em português, com encenação de Sissi Martins e apoio da Renascença.

Carla Rocha Entrevista Sissi Martins

RENT”, o musical que mudou a Broadway e marcou várias gerações está de volta a Portugal, numa nova produção cantada e interpretada integralmente em português.

Na Manhã de Sábado da Renascença, Carla Rocha recebeu Sissi Martins, atriz, cantora, encenadora e uma das grandes referências do teatro musical em Portugal. Nesta conversa, Sissi falou do seu percurso, da disciplina e da exigência de viver a dar o máximo na voz, na interpretação e no palco, e também do desafio de encenar uma obra tão icónica como “RENT”.
Inspirado em “La Bohème”, de Puccini, o musical acompanha um ano na vida de um grupo de amigos e artistas no East Village, em Nova Iorque, nos anos 90. Uma história sobre amor, amizade, perda, liberdade, sobrevivência e também sobre a urgência de viver. Uma história "cantada" com canções que se tornaram inesquecíveis, como “Seasons of Love” e “Take Me or Leave Me”.
A versão portuguesa conta com um elenco nacional que inclui Bruno Huca, Carlos Martins, Dennis Correia, Diogo Leite, Gonçalo Martins, Inês Ramos, Margarida Martins, Marta Lys, Marta Mota, Nuno Martins, Pedro Fontes, Pedro Paz, Rafaela Monteiro, Sara Claro e Sissi Martins.
Nesta nova produção, Sissi assina a encenação, num processo que conta ainda com a colaboração especial de Michael Greif, encenador original do espetáculo na Broadway, como consultor artístico.
RENT” está em cena no Auditório dos Oceanos, em Lisboa, até 28 de junho, e segue depois para o Coliseu Porto Ageas, de 2 a 4 de julho.
Uma conversa sobre teatro musical, grandes canções, a tolerância, a amizade, o amor... E aquilo que fazemos com os dias que nos são dados!


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