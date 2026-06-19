Extremamente Desagradável
Quiz: "Que irmã Patrocínio sou?"
Com qual das irmãs Patrocínio se identifica mais?
Depois de uma semana em que as Patrocínio estiveram em destaque no Extremamente Desagradável, está na hora de saber com qual das irmãs se identifica mais.
Faça o quiz, descubra e partilhe com os amigos:
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