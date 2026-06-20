Rock in Rio Lisboa 2026
A edição de 2026 do Rock in Rio traz uma cara nova à Renascença
Música, emoções e uma novidade entre os animadores da Renascença. Está no ar mais um Rock in Rio Lisboa.
A emissão da Renascença no Rock in Rio Lisboa 2026 começou à uma da tarde com um momento marcante. Ao contrário do esperado, houve uma estreia mas não foi num palco, foi mesmo nos estúdio da rádio com a apresentação da nova animadora da Renascença: Asize Topal.
Voltando ao tema deste artigo, o primeiro dia da 11ª edição do Rock in Rio traz a Lisboa nomes como Maninho, Pedro Sampaio, Nena, Calema, Napa, Bárbara Bandeira, Charlie Puth e, claro, Katy Perry.
Pedro Sampaio conversou com Manuel Cabral e deixou antever alguns dos momentos do seu concerto no Palco Mundo.
O repórter Manuel Cabral aproveitou também para falar com Nena antes do concerto no Palco Super Bock.
Na edição de 2026 do Rock in Rio coube aos Calema a abertura do Palco Mundo. Os irmãos António e Fradique cantaram músicas como "Amar pela metade", "À prova de bala", "Te amo" e "A nossa dança".