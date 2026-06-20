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Rock in Rio Lisboa 2026

A edição de 2026 do Rock in Rio traz uma cara nova à Renascença

Marina Duarte, produtora


Música, emoções e uma novidade entre os animadores da Renascença. Está no ar mais um Rock in Rio Lisboa.

Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026
Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026

A emissão da Renascença no Rock in Rio Lisboa 2026 começou à uma da tarde com um momento marcante. Ao contrário do esperado, houve uma estreia mas não foi num palco, foi mesmo nos estúdio da rádio com a apresentação da nova animadora da Renascença: Asize Topal.

A partir de segunda-feira, a Asize junta-se a José Coimbra na emissão a partir das dez da manhã.
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e José Coimbra no primeiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Manuel Cabral, José Coimbra, Asize Topal e João Duarte no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e Maninho no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Voltando ao tema deste artigo, o primeiro dia da 11ª edição do Rock in Rio traz a Lisboa nomes como Maninho, Pedro Sampaio, Nena, Calema, Napa, Bárbara Bandeira, Charlie Puth e, claro, Katy Perry.

A Renascença falou com alguns dos artistas que fazem parte do cartaz deste ano do Rock in Rio.

Pedro Sampaio conversou com Manuel Cabral e deixou antever alguns dos momentos do seu concerto no Palco Mundo.

Pedro Sampaio vai distribuir mais de 10.000 leques num concerto que promete! - Rock in Rio Lisboa 2026
Pedro Sampaio vai distribuir mais de 10.000 leques num concerto que promete! - Rock in Rio Lisboa 2026

O repórter Manuel Cabral aproveitou também para falar com Nena antes do concerto no Palco Super Bock.

Nena fala sobre a sua estreia a solo no Rock in Rio Lisboa 2026
Nena fala sobre a sua estreia a solo no Rock in Rio Lisboa 2026

Na edição de 2026 do Rock in Rio coube aos Calema a abertura do Palco Mundo. Os irmãos António e Fradique cantaram músicas como "Amar pela metade", "À prova de bala", "Te amo" e "A nossa dança".

Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR

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