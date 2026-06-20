Rock in Rio Lisboa 2026
Veja como foi o primeiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026
Música, emoções e uma novidade entre os animadores da Renascença. Está no ar mais um Rock in Rio Lisboa.
A emissão da Renascença no Rock in Rio Lisboa 2026 começou à uma da tarde com a revelação da nova cara e voz da Renascença. Asize Topal é a nova animadora da rádio que se junta a José Coimbra na emissão a partir das dez da manhã.
Voltando ao tema deste artigo, o primeiro dia da 11ª edição do Rock in Rio traz a Lisboa nomes como Maninho, Pedro Sampaio, Nena, Calema, Napa, Bárbara Bandeira, Charlie Puth e, claro, Katy Perry.
Pedro Sampaio conversou com Manuel Cabral e deixou antever alguns dos momentos do seu concerto no Palco Mundo.
O repórter Manuel Cabral aproveitou também para falar com Nena antes do concerto no Palco Super Bock.
Na edição de 2026 do Rock in Rio coube aos Calema a abertura do Palco Mundo. Os irmãos António e Fradique cantaram músicas como "Amar pela metade", "À prova de bala", "Te amo" e "A nossa dança".
Na Cidade do Rock ninguém ficou indiferente ao concerto de Pe-dro-Sam-pa-io. Na edição de 2024 o cantor tinha atuado num dos palcos secundários, este ano trouxe o seu cavalinho ao Palco Mundo.
Um dos nomes mais esperados da noite era Charlie Puth. Veja algumas imagens do concerto do autor de músicas como "We don't talk anymore", "Attention" ou "See you again".
O Paulo Soares esteve nos bastidores do Palco Super Bock com os Napa.
A portuguesa Bárbara Bandeira atuou no Palco Super Bock e interpretou as esperadas "Como tu", "Carro", "Onde Vais", "Mau Olhado", entre muitas outras músicas.
Recorde mais momentos do dia de estreia da edição lisboeta do Rock in Rio.