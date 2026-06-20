A+ / A-

Rock in Rio Lisboa 2026

Veja como foi o primeiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026

Marina Duarte, produtora


Música, emoções e uma novidade entre os animadores da Renascença. Está no ar mais um Rock in Rio Lisboa.

Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026
Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026

A emissão da Renascença no Rock in Rio Lisboa 2026 começou à uma da tarde com a revelação da nova cara e voz da Renascença. Asize Topal é a nova animadora da rádio que se junta a José Coimbra na emissão a partir das dez da manhã.

Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e José Coimbra no primeiro dia do Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Manuel Cabral, José Coimbra, Asize Topal e João Duarte no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e Maninho no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Voltando ao tema deste artigo, o primeiro dia da 11ª edição do Rock in Rio traz a Lisboa nomes como Maninho, Pedro Sampaio, Nena, Calema, Napa, Bárbara Bandeira, Charlie Puth e, claro, Katy Perry.

A Renascença falou com alguns dos artistas que fazem parte do cartaz deste ano do Rock in Rio.

Pedro Sampaio conversou com Manuel Cabral e deixou antever alguns dos momentos do seu concerto no Palco Mundo.

Pedro Sampaio vai distribuir mais de 10.000 leques num concerto que promete! - Rock in Rio Lisboa 2026
Pedro Sampaio vai distribuir mais de 10.000 leques num concerto que promete! - Rock in Rio Lisboa 2026

O repórter Manuel Cabral aproveitou também para falar com Nena antes do concerto no Palco Super Bock.

Nena fala sobre a sua estreia a solo no Rock in Rio Lisboa 2026
Nena fala sobre a sua estreia a solo no Rock in Rio Lisboa 2026

Na edição de 2026 do Rock in Rio coube aos Calema a abertura do Palco Mundo. Os irmãos António e Fradique cantaram músicas como "Amar pela metade", "À prova de bala", "Te amo" e "A nossa dança".

Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Calema no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Na Cidade do Rock ninguém ficou indiferente ao concerto de Pe-dro-Sam-pa-io. Na edição de 2024 o cantor tinha atuado num dos palcos secundários, este ano trouxe o seu cavalinho ao Palco Mundo.

Concerto Pedro Sampaio Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Concerto Pedro Sampaio Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Concerto Pedro Sampaio Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Concerto Pedro Sampaio Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Concerto Pedro Sampaio Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Um dos nomes mais esperados da noite era Charlie Puth. Veja algumas imagens do concerto do autor de músicas como "We don't talk anymore", "Attention" ou "See you again".

Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Charlie Puth no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

O Paulo Soares esteve nos bastidores do Palco Super Bock com os Napa.

NAPA surpreendidos no palco do Rock in Rio Lisboa: "Deslocado" é dupla platina no Brasil
NAPA surpreendidos no palco do Rock in Rio Lisboa: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

A portuguesa Bárbara Bandeira atuou no Palco Super Bock e interpretou as esperadas "Como tu", "Carro", "Onde Vais", "Mau Olhado", entre muitas outras músicas.

Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bárbara Bandeira no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Recorde mais momentos do dia de estreia da edição lisboeta do Rock in Rio.

Napa no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Napa no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Sónia Santos no primeiro dia da edição do Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Sónia Santos no primeiro dia da edição do Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bebe Rexha no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Bebe Rexha no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Sofia Camara Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Sofia Camara Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Espetáculo aéreo “The Flight” criado especialmente para o Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Hugo Moreira/Rock in Rio
Espetáculo aéreo “The Flight” criado especialmente para o Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Hugo Moreira/Rock in Rio
Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Rita Seixas/Rock in Rio
Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Rita Seixas/Rock in Rio
Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Lucas Coelho/Rock in Rio
Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Lucas Coelho/Rock in Rio

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.