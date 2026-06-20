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A edição de 2026 do Rock in Rio traz uma cara nova à Renascença

Marina Duarte, produtora


Está revelada a nova dupla da Renascença, a partir de segunda-feira, 22 de junho, Asize Topal junta-se a José Coimbra no horário das 10h às 13h.

A emissão da Renascença no Rock in Rio Lisboa 2026 começou à uma da tarde com um momento marcante. Ao contrário do esperado, houve uma estreia mas não foi num palco, foi mesmo no estúdio da rádio com a apresentação da nova animadora da Renascença: Asize Topal.

A partir de segunda-feira, 22, a Asize junta-se a José Coimbra na emissão. Para ouvir das 10h às 13h.
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal estreia-se na Renascença na 11º edição do Rock in Rio Lisboa Foto: Sara Falcão/RR
Manuel Cabral, José Coimbra, Asize Topal e João Duarte no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Manuel Cabral, José Coimbra, Asize Topal e João Duarte no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e Maninho no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR
Asize Topal e Maninho no Rock in Rio Lisboa 2026 Foto: Sara Falcão/RR

Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026
Roberta Medina veio dar as boas-vindas à nova dupla! - Rock in Rio Lisboa 2026
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