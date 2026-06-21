O que esperar do segundo dia: Rock, boas memórias e muita energia no palco e na plateia!

O Palco Mundo recebe Grandson, The Pretty Reckless, Cypress Hill e Linkin Park, num alinhamento que atravessa várias gerações do rock, do rap rock e do alternativo. É um dos dias mais aguardados desta edição e também um dos mais simbólicos: a Cidade do Rock prepara-se para receber um público que vem à procura de grandes guitarradas, nomes de peso, boas memórias e, no fundo, de viver uma catarse coletiva. Mas o dia não se faz só no palco principal. No Music Valley, Dealema, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, P.O.D. e Sepultura prometem transformar o recinto num território de cruzamento entre hip hop, rock e metal. Já no Palco Super Bock, Tara Perdida, Blasted Mechanism, Kaiser Chiefs e Hoobastank completam uma programação que parece feita de encomenda para quem cresceu entre festivais, muitos refrões gritados a plenos pulmões, cabeleiras a abanar e t-shirts pretas. A juntar à música, há ainda o espetáculo aéreo The Flight, uma das grandes novidades desta edição, com aviões, pirotecnia diurna e o céu de Lisboa transformado em palco. A Renascença esteve em direto da Cidade do Rock desde as 13h00 com uma emissão cheia de cor e histórias do Rock in Rio neste segundo dia de festival:

Sandra Torres - Reportagem com Tara Perdida Tara Perdida no Palco Super Bock

A inquietação de Grandson a abrir o Palco Mundo O dia do rock do Rock in Rio Lisboa começou cedo no Palco Mundo com Grandson, artista que tem feito da mistura entre rock, eletrónica, rap e intervenção social uma marca própria. Já esta tarde o ouvimos dizer que "o amor vencerá sempre o ódio", numa alusão ao racismo e aos conflitos que grassam pelo mundo... Foi o concerto ideal para abrir caminho a uma tarde e noite de guitarras e muita energia. No arranque do dia 21, Grandson tinha a missão de aquecer o público para uma programação que vai crescendo em intensidade até Linkin Park. Pode não ser o nome mais clássico do cartaz, mas é um dos que melhor representa a nova geração do rock alternativo e o que a nova geração tem para dizer ao mundo, no meio de todas as urgências destes novos tempos.



Cypress Hill: clássicos, fumo e West Coast no Parque Tejo Cypress Hill são uma das grandes atrações do dia 21 e trazem ao Rock in Rio Lisboa um capítulo importante da história do hip hop alternativo ao vivo. A banda norte-americana marcou os anos 90 com uma mistura muito própria de rap, rock, psicadelismo e atitude West Coast. No Palco Mundo, espera-se um concerto repleto de clássicos para cantar, muito ritmo e cumplicidade com o público. Cypress Hill têm esse estatuto raro: pertencer à memória de uma geração e continuar a funcionar em qualquer festival porque a sua música não deixa ficar ninguém quieto…

Linkin Park a encerrar o dia mais rock do festival O grande momento da noite chega com Linkin Park, cabeça de cartaz de um dia que está entre os mais aguardados desta edição do Rock in Rio Lisboa. A banda regressa com uma nova fase, mas com um legado que continua profundamente ligado a milhões de fãs. Para muitos, este será um concerto de reencontro: com canções que marcaram muitas adolescências, com uma linguagem emotiva que atravessou gerações e com uma banda que sempre soube transformar os sentimentos universais de dor, energia e vulnerabilidade em verdadeiros hinos de estádio. No Parque Tejo, o concerto promete ser mais do que uma atuação. Será o momento para celebrar uma das bandas mais marcantes do rock do século XXI.

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra: o hip hop português no Music Valley No Music Valley, um dos momentos mais especiais do dia será a atuação de Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra. É um encontro que junta palavra, beat, músicos e arranjos em grande escala, levando o hip hop português para um formato mais ambicioso e cinematográfico. Num dia dominado pelo rock, este concerto surge como uma das propostas mais interessantes para quem quiser fugir ao previsível. Sam The Kid é uma figura central da música portuguesa e, acompanhado por Orelha Negra e orquestra, promete um espetáculo inesquecível. Sepultura fecham o Music Valley Para quem quiser terminar a noite longe do Palco Mundo, Sepultura são uma aposta segura. A banda brasileira é uma referência mundial do metal e chega ao Music Valley com estatuto de culto e energia suficiente para fechar o dia em alta. Num cartaz que cruza várias gerações do rock, Sepultura representam o lado mais pesado, intenso e tribal da programação. É um concerto para fãs fiéis, mas também para curiosos que queiram perceber ao vivo por que razão a banda se tornou uma das mais importantes do metal mundial.