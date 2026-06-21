O segundo dia: puro rock, boas memórias e muita energia no palco e na plateia!

O Palco Mundo recebeu Grandson, The Pretty Reckless, Cypress Hill e Linkin Park, num alinhamento que atravessou várias gerações do rock, do rap e do hip hop. Era um dos dias mais aguardados desta edição e também um dos mais simbólicos: a Cidade do Rock recebeu um público formado maioritariamente por rockeiros que vinha à procura de grandes riffs de guitarra, grandes bandas, de ouvir letras que sabiam de cor, boas memórias e, no fundo, de viver uma catarse coletiva. E foi o que aconteceu! Mas o dia não se fez só no palco principal. No Music Valley, Dealema, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, P.O.D. e Sepultura (em digressão de despedida), prometiam transformar o recinto num território único de cruzamento entre hip hop, rock e metal. Já no Palco Super Bock, Tara Perdida, Blasted Mechanism, Kaiser Chiefs e Hoobastank completaram uma programação que parecia feita de encomenda para quem cresceu entre festivais, muitas canções gritadas a plenos pulmões, cabeças (e cabeleiras) a abanar e uma mancha de t-shirts pretas a dançar.

Sandra Torres - Reportagem com Tara Perdida Sandra Torres em reportagem com The Blasted Mechanism The Blasted Mechanism no Palco Super Bock Manuel Cabral entrevista Samuel Úria antes de subir ao BacanaPlay Digital Stage

A juntar à música, houve ainda o espetáculo aéreo The Flight, uma das grandes novidades desta edição, com aviões, pirotecnia e o céu de Lisboa transformado em palco. A Renascença esteve em direto da Cidade do Rock desde as 13h00 à meia-noite com uma emissão cheia de cor e histórias do Rock in Rio. Neste segundo dia de festival houve entrevistas, reportagens e muitos momentos inesquecíveis. Paulino Coelho e Sandra Torres, Daniel Leitão e Inês Nogueira, Paulo Fragoso e Manuel Cabral foram as vozes que levaram até si os principais momentos deste segundo dia desta edição do Rock in Rio.

Paulo Fragoso em reportagem com Hoobastank Cypress Hill no Palco Mundo Espetáculo The Flight Daniel Leitão, Inês Nogueira, Catarina Cascabulho e João Duarte - A equipa do Take-Away no Rock in Rio

A inquietação de Grandson a abrir o Palco Mundo O dia do rock do Rock in Rio Lisboa começou cedo no Palco Mundo com Grandson, artista que tem feito da mistura entre rock, eletrónica, rap e intervenção social uma marca própria. Já esta tarde o ouvimos dizer que "o amor vencerá sempre o ódio", numa alusão clara às políticas de Trump. Foi o concerto ideal para abrir caminho a uma noite de grandes canções, com as guitarras a gritar e muito movimento em palco. No arranque do dia 21, Grandson tinha a missão de aquecer o público para uma programação que foi crescendo em intensidade até Linkin Park. Grandson pode não ser o nome mais clássico do cartaz, mas com a força das suas palavras é sem dúvida um dos que melhor representa a nova geração e o que ela tem para dizer ao mundo.



The Pretty Reckless trouxeram a atitude de Taylor Momsen ao Palco Mundo: Com Taylor Momsen (conhecida de milhões como Jenny Humphrey, a rebelde Little J de “Gossip Girl”) a liderar, The Pretty Reckless subiram ao Palco Mundo para uma das atuações mais aguardadas pelos fãs de hard rock. A banda norte-americana tem construído uma identidade feita do som das guitarras e de uma presença cheia de atitude em palco . Num dia marcado por nomes fortes do rock, The Pretty Reckless estiveram no palco mundo para fazer a ponte entre o rock mais clássico e uma sonoridade mais moderna. Foi um daqueles concertos capaz de conquistar tanto quem já conhece a banda como quem passou hoje pelo Palco Mundo à procura de uma surpresa e de uma nova banda para adorar.

Cypress Hill: clássicos e o estilo West Coast no Parque Tejo Cypress Hill protagonizaram uma das grandes atrações do dia 21 e levaram ao Rock in Rio Lisboa um capítulo importante da história do hip hop cantada ao vivo. A banda norte-americana marcou os anos 90 com uma mistura muito própria de rap, rock, psicadelismo e estilo West Coast. No Palco Mundo, deram um concerto repleto de clássicos para cantar, muito ritmo e cumplicidade com o público. Samuel Úria, que atuava à mesma hora no BacanaPlay Digital Stage, em entrevista à Renascença, lamentava não ter podido assistir ao concerto de Cypress Hill, uma banda que tanto o marcou na adolescência. Cypress Hill têm esse estatuto raro: pertencer à memória de uma geração e continuar a surpreender novos públicos em qualquer festival porque a sua música não deixa ficar ninguém indiferente. BacanaPlay Digital Stage é o palco onde o universo digital ganha vida na Cidade do Rock. Entre podcasts ao vivo, humor, música, criadores de conteúdos e formatos pensados para as redes sociais, este espaço afirma-se como um dos mais originais do festival. Ao longo do dia, nomes como ZARKO, Jimmy P, Samuel Úria e vários criadores portugueses cruzaram-se com o público num ambiente mais próximo, descontraído e interativo, provando que o entretenimento já não vive apenas nos palcos tradicionais. É aqui que as tendências da internet, a cultura pop e os novos formatos de comunicação se encontram frente a frente com milhares de pessoas.



Linkin Park a encerrar o dia mais rock do festival O grande momento da noite chegou com Linkin Park, cabeças de cartaz de um dia que estava entre os mais aguardados desta edição do Rock in Rio Lisboa. A banda regressou numa nova fase, com a nova vocalista Emily Armstrong a tentar fazer jus a uma herança de peso. Descrita como a "Janis Joplin da era do arena rock”, Emily conquistou Lisboa e mostrou como se canta um legado que continua a tocar o coração de milhões de fãs em todo o mundo. Para muitos, este foi um concerto de reencontros, com canções que marcaram muitas adolescências, com uma linguagem emotiva que atravessou gerações e com uma banda que sempre soube transformar aqueles sentimentos universais de qualquer um de nós em verdadeiros hinos. No Parque Tejo, o concerto prometia ser mais do que uma atuação e os Linkin Park não defraudaram expetativas, provando ser uma das bandas mais marcantes do rock do século XXI.

Linkin Park no Palco Mundo Linkin Park no Palco Mundo Linkin Park no Palco Mundo Linkin Park no Palco Mundo

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra: o hip hop português no Music Valley No Music Valley, um dos momentos mais especiais do dia foi a atuação de Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra. Um encontro que juntou a força das palavras ao beat, músicos de orquestra e arranjos em grande escala, levando o hip hop português para um novo formato, ambicioso e cinematográfico. Num dia dominado pelo rock, este concerto surgiu como uma das propostas mais interessantes para quem quis fugir ao previsível. Sam The Kid é uma figura central da música portuguesa e, acompanhado por Orelha Negra e orquestra, ofereceu no Rock In Rio Lisboa um espetáculo inesquecível.

Sepultura fecham o Music Valley Para quem queria terminar a noite longe do Palco Mundo, Sepultura era uma aposta segura. A banda brasileira é uma referência mundial do metal e chegou ao Music Valley com estatuto de culto e energia suficiente para fechar o dia em alta. Num cartaz que cruzava várias gerações do rock, Sepultura representam o lado mais pesado, intenso e tribal da programação. Era um concerto para fãs fiéis, mas também para curiosos que queriam perceber ao vivo por que razão a banda se tornou uma das mais importantes do metal mundial.

