O segundo dia: Rock, boas memórias e muita energia no palco e na plateia!

O Palco Mundo recebe Grandson, The Pretty Reckless, Cypress Hill e Linkin Park, num alinhamento que atravessa várias gerações do rock, do rap rock e do hip hop. É um dos dias mais aguardados desta edição e também um dos mais simbólicos: a Cidade do Rock prepara-se para receber um público que vem à procura de grandes guitarradas, nomes de peso, boas memórias e, no fundo, de viver uma catarse coletiva. Mas o dia não se faz só no palco principal. No Music Valley, Dealema, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, P.O.D. e Sepultura prometem transformar o recinto num território de cruzamento entre hip hop, rock e metal. Já no Palco Super Bock, Tara Perdida, Blasted Mechanism, Kaiser Chiefs e Hoobastank completam uma programação que parece feita de encomenda para quem cresceu entre festivais, muitos refrões gritados a plenos pulmões, cabeleiras a abanar e t-shirts pretas.



Sandra Torres - Reportagem com Tara Perdida Tara Perdida no Palco Super Bock Sandra Torres em reportagem com The Blasted Mechanism The Blasted Mechanism no Palco Super Bock

A juntar à música, houve ainda o espetáculo aéreo The Flight, uma das grandes novidades desta edição, com aviões, pirotecnia diurna e o céu de Lisboa transformado em palco. A Renascença esteve em direto da Cidade do Rock desde as 13h00 com uma emissão cheia de cor e histórias do Rock in Rio neste segundo dia de festival com entrevistas, reportagem e muitos momentos inesquecíveis.

A inquietação de Grandson a abrir o Palco Mundo O dia do rock do Rock in Rio Lisboa começou cedo no Palco Mundo com Grandson, artista que tem feito da mistura entre rock, eletrónica, rap e intervenção social uma marca própria. Já esta tarde o ouvimos dizer que "o amor vencerá sempre o ódio", numa alusão clara às políticas de Trump. Foi o concerto ideal para abrir caminho a uma tarde e noite de guitarras e muita energia. No arranque do dia 21, Grandson tinha a missão de aquecer o público para uma programação que vai crescendo em intensidade até Linkin Park. Pode não ser o nome mais clássico do cartaz, mas é um dos que melhor representa a nova geração do rock alternativo e o que a nova geração tem para dizer ao mundo, no meio de todas as urgências deste século.



The Pretty Reckless trouxeram a atitude de Taylor Momsen ao Palco Mundo: Com Taylor Momsen a liderar, The Pretty Reckless subiram ao Palco Mundo para uma das atuações mais aguardadas pelos fãs de hard rock. A banda norte-americana tem construído uma identidade feita de guitarras pesadas, voz rasgada e uma presença cheia de atitude em palco . Num dia marcado por nomes fortes do rock e do alternativo, The Pretty Reckless estiveram no palco mundo para fazer a ponte entre o rock mais clássico e uma sonoridade mais moderna, mais dark e também mais direta. É daqueles concertos que pode conquistar tanto quem já conhece a banda como quem passa pelo Palco Mundo à procura de uma surpresa...

Cypress Hill: clássicos, fumo e West Coast no Parque Tejo Cypress Hill protagonizaram uma das grandes atrações do dia 21 e levaram ao Rock in Rio Lisboa um capítulo importante da história do hip hop alternativo ao vivo. A banda norte-americana marcou os anos 90 com uma mistura muito própria de rap, rock, psicadelismo e estilo West Coast. No Palco Mundo, deram um concerto repleto de clássicos para cantar, muito ritmo e cumplicidade com o público. Cypress Hill têm esse estatuto raro: pertencer à memória de uma geração e continuar a funcionar em qualquer festival porque a sua música não deixa ficar ninguém quieto…

Linkin Park a encerrar o dia mais rock do festival O grande momento da noite chega com Linkin Park, cabeça de cartaz de um dia que está entre os mais aguardados desta edição do Rock in Rio Lisboa. A banda regressa com uma nova fase, mas com um legado que continua profundamente ligado a milhões de fãs. Para muitos, este será um concerto de reencontro: com canções que marcaram muitas adolescências, com uma linguagem emotiva que atravessou gerações e com uma banda que sempre soube transformar os sentimentos universais de dor, energia e vulnerabilidade em verdadeiros hinos de estádio. No Parque Tejo, o concerto promete ser mais do que uma atuação. Será o momento para celebrar uma das bandas mais marcantes do rock do século XXI.

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra: o hip hop português no Music Valley No Music Valley, um dos momentos mais especiais do dia será a atuação de Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra. É um encontro que junta palavra, beat, músicos e arranjos em grande escala, levando o hip hop português para um formato mais ambicioso e cinematográfico. Num dia dominado pelo rock, este concerto surge como uma das propostas mais interessantes para quem quiser fugir ao previsível. Sam The Kid é uma figura central da música portuguesa e, acompanhado por Orelha Negra e orquestra, promete um espetáculo inesquecível.

Sabia que?... … Os Linkin Park regressam hoje a um palco onde já deixaram marca? A organização do Rock in Rio Lisboa apresenta os Linkin Park como uma das bandas “mais pedidas de sempre” do festival e recorda atuações anteriores nas edições de 2008, 2012 e 2014. Ou seja: o concerto de hoje não é apenas uma estreia da nova fase da banda em Lisboa... é também um regresso a uma relação antiga com o público português! O concerto de hoje é a oitava atuação dos Linkin Park em Portugal. Segundo a Linkinpedia/LPLive, arquivo especializado na banda, identifica o concerto de hoje no Rock in Rio Lisboa como a 8.ª passagem da banda por Portugal e a 7.ª em Lisboa. Uma pequena nota: a fonte desta informação é dos fãs, não oficial da banda... The Pretty Reckless estreiam-se em território nacional! Segundo a página portuguesa do Rock in Rio Lisboa, os The Pretty Reckless “sobem ao Palco Mundo para a sua estreia em território nacional”. Taylor Momsen chega hoje e atua pela primeira vez em Portugal com a banda! Antes de subir aos palcos com a força rock dos The Pretty Reckless, Taylor Momsen já era conhecida de milhões como Jenny Humphrey, a rebelde little J de “Gossip Girl”. A atriz que cresceu no Upper East Side televisivo trocou os vestidos e dramas adolescentes pelas guitarras, pelo eyeliner carregado e por uma das vozes mais marcantes do rock atual. Grandson também se estreia em Portugal e logo para abrir o Palco Mundo. A organização anunciou Grandson como um dos nomes do dia 21 e refere que o artista faz a sua estreia em Portugal, abrindo o Palco Mundo. É a nova geração do rock alternativo a abrir o dia que termina com Linkin Park! E sabia que Grandson tem uma ligação direta a Linkin Park? Além da estreia em Portugal, há uma ligação musical interessante: Grandson já partilhou palco com os Linkin Park em versões ao vivo de “One Step Closer”... Isto talvez ajude a explicar esta escolha para abrir o Palco Mundo no mesmo dia dos Linkin Park... Cypress Hill trazem a Lisboa um cruzamento perfeito para este dia: rap e rock! Este dia 21 não é só rock puro: é também o dia em que rock, hip hop e "nu metal" se cruzam. A organização destaca Cypress Hill como “lendas” que trazem ao festival uma "fusão explosiva entre rap e rock", com clássicos como “Insane in the Brain” e “Rock Superstar”... Os Kaiser Chiefs vêm celebrar 20 anos de “Employment” no novo Palco Super Bock. A organização liga a atuação dos Kaiser Chiefs à celebração dos 20 anos do álbum “Employment”, disco de onde saíram hinos como “I Predict a Riot”, “Oh My God” e, pouco depois, a era de “Ruby”. A banda atua no renovado Palco Super Bock, que substitui o antigo Palco Tejo. Hoobastank regressam ao Rock in Rio Lisboa 14 anos depois... A página oficial do festival diz que os Hoobastank regressam ao Rock in Rio Lisboa 14 anos depois da última atuação no festival. É a nostalgia anos 2000: “The Reason” volta a ouvir-se na Cidade do Rock mais de uma década depois! “The Reason” ganhou nova vida nas redes e nas séries... A própria organização sublinha que “The Reason” ultrapassou 1,35 mil milhões de streams no Spotify e 1 mil milhão de visualizações no YouTube, e que voltou a circular em tendências do TikTok e em séries como Beef e The Boys. Na verdade não é só nostalgia, é uma música que voltou a encontrar novas gerações ;) Hoje o Music Valley recebe uma das bandas que melhor representa o espírito comunitário e positivo do rock dos anos 2000, porque os P.O.D. também voltam a Portugal... A página oficial apresenta P.O.D. como uma banda marcada por mensagens de união, resiliência e esperança, e destaca a mistura de "hard rock, hip hop e reggae". E sabia que os P.O.D. têm ligação indireta a Cypress Hill? Os P.O.D. colaboraram, ao longo da carreira, com vários artistas, incluindo Sen Dog, dos Cypress Hill. Ou seja, há uma ligação artística entre as duas bandas internacionais que atuam hoje no recinto. Sepultura já tocaram no primeiro Rock in Rio Lisboa, em 2004! Os Sepultura estiveram na edição inaugural do Rock in Rio Lisboa, em 2004, no Parque da Bela Vista, no mesmo dia de Metallica e Slipknot.