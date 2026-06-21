O que esperar dos dias 27 e 28 na Cidade do Rock

Dia 27: clássicos, lendas e canções que tocam várias gerações

Palco Mundo junta 4 Non Blondes, Shaggy, Cyndi Lauper e Rod Stewart num alinhamento pensado para celebrar canções que passaram de geração em geração, fazem parte da memória coletiva e prometem criar novas memórias nos mais jovens. O sábado, 27 de junho, será o dia das grandes lendas no Rock in Rio Lisboa . Ojuntanum alinhamento pensado para celebrar canções que passaram de geração em geração, fazem parte da memória coletiva e prometem criar novas memórias nos mais jovens.

Será um dia de grandes canções, muitos clássicos e concertos com músicas para cantar em coro do princípio ao fim. Rod Stewart encerra a noite como cabeça de cartaz, depois de uma programação que passa pelo pop, pelo reggae, pelo rock e por algumas das vozes mais marcantes das últimas décadas.

Nos outros palcos, o espírito das lendas continua mas em português: Xutos & Pontapés, GNR, UHF e Jafumega levam os grandes clássicos do rock nacional ao Music Valley, enquanto Joss Stone, The Wailers, Belo e SYRO completam o ambiente de festa no Palco Super Bock.





Dia 28: o dia mais urbano de todos do festival

Palco Mundo, Matuê, Rema, Central Cee e 21 Savage representam várias geografias e linguagens da música urbana atual, do trap brasileiro ao afrobeats, passando pelo rap britânico e norte-americano. Rock in Rio Lisboa fecha a edição de 2026 no domingo, 28 de junho, com aquele que a organização apresenta como o maior dia de sempre da música urbana em Portugal. Norepresentam várias geografias e linguagens da música urbana atual, do trap brasileiro ao afrobeats, passando pelo rap britânico e norte-americano.

É o dia mais jovem, global e digital desta edição, pensado para um público que acompanha tendências em tempo real e que vive a música entre palcos, redes sociais e grandes hits virais.

O encerramento do festival promete ser uma festa de batidas fortes, multidões em coro e muitos telemóveis no ar. Além do Palco Mundo, há ainda Filipe Ret, Dennis, Carlão, Irina Barros, Lola Índigo, CeeLo Green e Valete, num domingo em que o Rock in Rio Lisboa muda definitivamente o foco para as novas linguagens da música popular.





Ainda vai a tempo de reservar o seu lugar na plateia do maior festival de música do mundo. E saber tudo, mas tudo, o que está a acontecer na cidade do Rock com a Renascença sempre em direto.