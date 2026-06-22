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Ep515 - Profissional e Autodidata

José da Câmara


"Foi sempre um homem à frente do seu tempo", é assim que José da Câmara define um dos nomes grandes da guitarra portuguesa que foi António Chaínho. Autodidata, arriscou sempre no fado, propondo abordagens diferentes e isso tornou-o um nome grande da música portuguesa. É sobre ele este episódio de Fadistices.

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