Ep515 - Profissional e Autodidata
• José da Câmara
"Foi sempre um homem à frente do seu tempo", é assim que José da Câmara define um dos nomes grandes da guitarra portuguesa que foi António Chaínho. Autodidata, arriscou sempre no fado, propondo abordagens diferentes e isso tornou-o um nome grande da música portuguesa. É sobre ele este episódio de Fadistices.
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