A Essência
Uma estreia no mundo dos rosés
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Esta semana, vamos até à região do Tejo onde conhecemos a nova vida da Quinta do Sampayo que agora lança o seu primeiro rosé. Depois, acompanhamos Márcio Lopes numa visita à Quinta do Malhô, no coração do Douro, para saber o que é Proibido… e o que é Permitido.
No final desta edição, deixamos-lhe ainda as habituais sugestões semanais da Revista de Vinhos.
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.
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