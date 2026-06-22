Resumo de 22 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
O Olivier traz uma canção de parabéns do Uzbequistão, a Inês substitui os trocadilhos da Ana Galvão, Branco Ramirez traz os desportos de idosos mais violentos e conhecemos a nova cara da Renascença, Asize Topal
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