A+ / A-

Rock in Rio Lisboa 2026

A Renascença em imagens no segundo dia de festival

Ana Marta Domingues (Produção)


Dos primeiros acordes ao último grande concerto, acompanhámos tudo o que fez deste segundo dia um dos mais intensos desta edição. Veja aqui alguns dos melhores momentos da Renascença no Rock in Rio Lisboa.

A Renascença voltou à Cidade do Rock para acompanhar o segundo dia do Rock in Rio Lisboa.

Foi um dia de puro rock, cheio de boas memórias (antigas e novas) e muita energia tanto no palco como na plateia.

Desde as 13h00 às 00h00, a emissão fez-se em direto do recinto, com muitas histórias cheias de música para contar e cantar.

Paulino Coelho na emissão
Paulino Coelho na emissão
Sandra Torres e Rita Gonçalves em reportagem com Tara Perdida no Palco Super Bock
Sandra Torres e Rita Gonçalves em reportagem com Tara Perdida no Palco Super Bock
Paulo Fragoso a entrevistar Hoobastank
Paulo Fragoso a entrevistar Hoobastank
Sandra Torres e Rita Gonçalves a entrevistar The Blasted Mechanism
Sandra Torres e Rita Gonçalves a entrevistar The Blasted Mechanism

O segundo dia do Rock in Rio Lisboa ficou marcado por um cartaz de peso. No Palco Mundo, Grandson abriu caminho para uma tarde de rock e atitude, The Pretty Reckless trouxeram a força de Taylor Momsen, Cypress Hill fizeram viajar o público pelos clássicos do hip hop dos anos 90 e Linkin Park encerraram a noite com um concerto emotivo a mostrar uma nova fase da banda num reencontro emotivo com o público português. Pelo Music Valley, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra foi um dos momentos mais especiais do dia, enquanto Sepultura levaram o metal ao limite numa atuação carregada de intensidade. Já no Palco Super Bock, Kaiser Chiefs e Hoobastank puxaram pela nostalgia dos anos 2000 e completaram a programação de um dia feito de grandes riffs de guitarra e de clássicos.

O repórter Manuel Cabral andou pelo festival à procura dos sons, das imagens e dos protagonistas do dia. Samuel Úria foi um deles:

Sandra Torres e Paulino Coelho estiveram a conduzir a emissão e a acompanhar o ambiente da Cidade do Rock, mostrando em direto o entusiasmo de quem não quis perder nada. Tara Perdida e The Blasted Mechanism foram duas das bandas que passaram pela tarde da Renascença:

Tara Perdida. "A inteligência artificial não vai conseguir dar a volta ao Rock."
Tara Perdida. "A inteligência artificial não vai conseguir dar a volta ao Rock."

O Paulino Coelho mostrou-nos como também o céu pode ser palco para espetáculos únicos na Cidade do Rock...

"Chegamos a ter manobras a 360 km/hora". The Flight no Rock in Rio Lisboa 2026
"Chegamos a ter manobras a 360 km/hora". The Flight no Rock in Rio Lisboa 2026

No Take-Away, Inês Nogueira e Daniel Leitão receberam convidados, ouviram histórias e ajudaram a mostrar o festival por dentro.

Paulo Fragoso deu voz aos grandes momentos da tarde e da noite, entre concertos, conversas e muita música. Veja aqui a entrevista nos bastidores com Hoobastank. Os Hoobastank regressaram ao Rock in Rio Lisboa 14 anos depois da última atuação no festival. The Reason voltou a ouvir-se na Cidade do Rock mais de uma década depois.
Hoobastank. "'The Reason" é o momento em que podemos olhar bem para o público e absorver"
Hoobastank. "'The Reason" é o momento em que podemos olhar bem para o público e absorver"

Entre entrevistas, reportagens, vídeos e fotografias, a Renascença esteve no meio da festa.

Linkin Park no Palco Mundo
Linkin Park no Palco Mundo
Orelha Negra, Sam the Kid e Orquestra no Music Valley
Orelha Negra, Sam the Kid e Orquestra no Music Valley
RIR - The Blasted Mechanism no Palco Super Bock - DR Sara Hawk RR
Cypress Hill no Palco Mundo
Cypress Hill no Palco Mundo

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.