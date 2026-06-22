Rock in Rio Lisboa 2026
A Renascença em imagens no segundo dia de festival
• Ana Marta Domingues (Produção)
Dos primeiros acordes ao último grande concerto, acompanhámos tudo o que fez deste segundo dia um dos mais intensos desta edição. Veja aqui alguns dos melhores momentos da Renascença no Rock in Rio Lisboa.
A Renascença voltou à Cidade do Rock para acompanhar o segundo dia do Rock in Rio Lisboa.
Desde as 13h00 às 00h00, a emissão fez-se em direto do recinto, com muitas histórias cheias de música para contar e cantar.
O segundo dia do Rock in Rio Lisboa ficou marcado por um cartaz de peso. No Palco Mundo, Grandson abriu caminho para uma tarde de rock e atitude, The Pretty Reckless trouxeram a força de Taylor Momsen, Cypress Hill fizeram viajar o público pelos clássicos do hip hop dos anos 90 e Linkin Park encerraram a noite com um concerto emotivo a mostrar uma nova fase da banda num reencontro emotivo com o público português. Pelo Music Valley, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra foi um dos momentos mais especiais do dia, enquanto Sepultura levaram o metal ao limite numa atuação carregada de intensidade. Já no Palco Super Bock, Kaiser Chiefs e Hoobastank puxaram pela nostalgia dos anos 2000 e completaram a programação de um dia feito de grandes riffs de guitarra e de clássicos.
O repórter Manuel Cabral andou pelo festival à procura dos sons, das imagens e dos protagonistas do dia. Samuel Úria foi um deles:
Sandra Torres e Paulino Coelho estiveram a conduzir a emissão e a acompanhar o ambiente da Cidade do Rock, mostrando em direto o entusiasmo de quem não quis perder nada. Tara Perdida e The Blasted Mechanism foram duas das bandas que passaram pela tarde da Renascença:
O Paulino Coelho mostrou-nos como também o céu pode ser palco para espetáculos únicos na Cidade do Rock...
No Take-Away, Inês Nogueira e Daniel Leitão receberam convidados, ouviram histórias e ajudaram a mostrar o festival por dentro.
Entre entrevistas, reportagens, vídeos e fotografias, a Renascença esteve no meio da festa.