A Renascença em imagens no segundo dia de festival

A Renascença voltou à Cidade do Rock para acompanhar o segundo dia do Rock in Rio Lisboa. Foi um dia de puro rock, cheio de boas memórias (antigas e novas) e muita energia tanto no palco como na plateia. Desde as 13h00 às 00h00, a emissão fez-se em direto do recinto, com muitas histórias cheias de música para contar e cantar.

Paulino Coelho na emissão Sandra Torres e Rita Gonçalves em reportagem com Tara Perdida no Palco Super Bock Paulo Fragoso a entrevistar Hoobastank Sandra Torres e Rita Gonçalves a entrevistar The Blasted Mechanism

O segundo dia do Rock in Rio Lisboa ficou marcado por um cartaz de peso. No Palco Mundo, Grandson abriu caminho para uma tarde de rock e atitude, The Pretty Reckless trouxeram a força de Taylor Momsen, Cypress Hill fizeram viajar o público pelos clássicos do hip hop dos anos 90 e Linkin Park encerraram a noite com um concerto emotivo a mostrar uma nova fase da banda num reencontro emotivo com o público português. Pelo Music Valley, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra foi um dos momentos mais especiais do dia, enquanto Sepultura levaram o metal ao limite numa atuação carregada de intensidade. Já no Palco Super Bock, Kaiser Chiefs e Hoobastank puxaram pela nostalgia dos anos 2000 e completaram a programação de um dia feito de grandes riffs de guitarra e de clássicos.

O repórter Manuel Cabral andou pelo festival à procura dos sons, das imagens e dos protagonistas do dia. Samuel Úria foi um deles:

Sandra Torres e Paulino Coelho estiveram a conduzir a emissão e a acompanhar o ambiente da Cidade do Rock, mostrando em direto o entusiasmo de quem não quis perder nada. Tara Perdida e The Blasted Mechanism foram duas das bandas que passaram pela tarde da Renascença:

Tara Perdida. "A inteligência artificial não vai conseguir dar a volta ao Rock."

O Paulino Coelho mostrou-nos como também o céu pode ser palco para espetáculos únicos na Cidade do Rock...

"Chegamos a ter manobras a 360 km/hora". The Flight no Rock in Rio Lisboa 2026

No Take-Away, Inês Nogueira e Daniel Leitão receberam convidados, ouviram histórias e ajudaram a mostrar o festival por dentro.

Paulo Fragoso deu voz aos grandes momentos da tarde e da noite, entre concertos, conversas e muita música. Veja aqui a entrevista nos bastidores com Hoobastank. Os Hoobastank regressaram ao Rock in Rio Lisboa 14 anos depois da última atuação no festival. The Reason voltou a ouvir-se na Cidade do Rock mais de uma década depois.

Hoobastank. "'The Reason" é o momento em que podemos olhar bem para o público e absorver"

Entre entrevistas, reportagens, vídeos e fotografias, a Renascença esteve no meio da festa.