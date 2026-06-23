Resumo de 23 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
O nosso repórter André Maia entra num estádio americano sem autorização para ir buscar um cabo, mães indignadas querem que as aulas tenham pausas para hidratação, a Inês está fascinada com um "peixeiro lindíssimo" e a equipa vibra com cavailnhos e idosos no Copo Meio Cheio.
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