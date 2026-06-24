Ep516 - Professor e Intérprete
• José da Câmara
Neste episódio de Fadistices, José da Câmara dá a conhecer mais um dos grandes intérpretes da guitarra portuguesa. Desta vez, apresenta António Parreira, sem dúvida, um dos melhores instrumentistas de fado, que sempre dedicou muito do seu tempo a ensinar como se toca, um dos mais famosos instrumentos musicais do nosso país.
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