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Ep516 - Professor e Intérprete

José da Câmara


Neste episódio de Fadistices, José da Câmara dá a conhecer mais um dos grandes intérpretes da guitarra portuguesa. Desta vez, apresenta António Parreira, sem dúvida, um dos melhores instrumentistas de fado, que sempre dedicou muito do seu tempo a ensinar como se toca, um dos mais famosos instrumentos musicais do nosso país.

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