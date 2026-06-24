Resumo de 24 de Junho de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
Esplanadas sem cadeiras suficientes para assistir ao jogo da seleção, no Extremamente Desagradável, Joana Marques trouxe-nos mais uma atualização de Casados à Primeira Vista e a Quarta da Manha foi… Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa
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