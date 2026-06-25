#98 Música Portuguesa, Parte II
• Paulo Soares
Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)
O concerto histórico dos GNR em Alvalade em 92, "O Caminho da Felicidade" dos Delfins e os Silence4, que deixaram um album marcante ("Silence Becomes It") que continuamos a ouvir hoje em dia!
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