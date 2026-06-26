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Ep517 - Uma Tradição Familiar

José da Câmara


O tio era guitarrista, o pai também e o filho continuou a tradição. Os Paredes, tornaram-se famosos no que toca à interpretação da guitarra. Mas, uma guitarra especial, afinada de forma diferente e tocada numa escala nova. Assim nascia a Guitarra de Coimbra. O protagonista desta história chamava-se Artur Paredes.

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