Ep517 - Uma Tradição Familiar
• José da Câmara
O tio era guitarrista, o pai também e o filho continuou a tradição. Os Paredes, tornaram-se famosos no que toca à interpretação da guitarra. Mas, uma guitarra especial, afinada de forma diferente e tocada numa escala nova. Assim nascia a Guitarra de Coimbra. O protagonista desta história chamava-se Artur Paredes.
Edições AnterioresFadistices
24 jun, 2026
Ep516 - Professor e Intérprete
22 jun, 2026
Ep515 - Profissional e Autodidata
22 jun, 2026
Ep514 - Um Guitarrista Extraordinário
17 jun, 2026
Ep513 - A Paixão Pela Guitarra
Comentários