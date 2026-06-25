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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 25 de Junho

Isabel Figueiredo


Que esta breve pausa seja de louvor a Deus, pelo dia que começa

Bom dia, 25 de Junho

Bom dia. Que esta breve pausa seja de louvor a Deus, pelo dia que começa. O louvor torna a vida mais bela e os dias mais interessantes. Mas é uma atitude rara, que é preciso aprender, praticar. Basta um pouco de cada vez. Ao fim de e algum tempo a gratidão torna-se um hábito, o louvor a atitude normal de cada momento. E a vida ganha outro sabor…Louvar e agradecer, duas decisões cujo retorno é sempre maior do que dádiva.

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